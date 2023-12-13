Ducati и Bentley совместно создают мотоцикл ограниченной серии

Два производителя, входящие в состав Volkswagen Group, объединили усилия для создания общего проекта. Важным фактом является то, что это проект мотоцикла от Ducati и Bentley ограниченной серии, который получит имя Diavel for Bentley.

Ранее итальянский производитель мотоциклов уже выпускал свои проекты в сотрудничестве с производителями автомобилей. Так, в 2021 году была выпущена ограниченная серия мотоциклов Diavel 1260 Lamborghini. Мотоциклы производились в том же цвете, что и автомобили Lamborghini Sián FKP 37. До того, как компания была выкуплена Audi, Ducati в 2012 году выпустила совместный проект с Mercedes-Benz под названием Diavel AMG Special Edition.

Видео дня

Diavel for Bentley является первым совместным проектом итальянского производителя мотоциклов и производителя люксовых автомобилей из Великобритании. Как было заявлено, будет выпущено всего 500 мотоциклов. Более того, все они будут пронумерованы. Так же компания Bentley изъявила желание выпустить более эксклюзивную партию Bentley Mulliner в 50 экземпляров, которые будут предложены VIP клиентам Bentley. Им будет предоставлена возможность выбрать цвет мотоцикла, цвет и материал обшивки седла и комплектующие кузова из карбона. Как было заявлено Bentley, все это делается для того, чтобы VIP клиенты смогли сделать свой мотоцикл максимально похожим на свой автомобиль.

Дизайнеры Ducati внесли изменения в строение мотоцикла максимально приблизив его к внешнему виду Bentley Batur. Так, были добавлены боковые воздухозаборники, максимально схожие с передней решеткой автомобиля. В передний брызговик были добавлены продольные ребра, напоминающие те, что есть на капоте у Bentley Batur. Сиденье мотоцикла так же напомнит о Batur, поскольку выполнено в тех же тонах, что и в автомобиле. Более того, в седло Diavel вшит логотип Bentley. Все 500 экземпляров будут в зеленых тонах, как у Batur.

В Diavel for Bentley будет использоваться мотоциклетный двигатель V-4 объемом в 1.1 литра. Как заявили в Ducati, мощность мотоцикла составит 166 л.с. Официальных данных о параметрах мотоцикла еще не сообщали, однако эксперты полагают что при заявленном весе в 236 кг он сможет превзойти предыдущие модели.