Нюрбургринг временно закрыт для ремонта

Знаменитая гоночная трасса временно закрыта
Бренды всё чаще используют преимущества линий и уникальных характеристик Нюрбургринга, идеально подходящих для тестирования динамических характеристик новых автомобилей и особенностей самых спортивных моделей на рынке. Трасса стала центром испытаний, через который проходит множество моделей, которые ведут борьбу за установление рекордов времени, пишет SPEEDME.RU.
Важно, чтобы поверхность 20,8-километрового северного участка трассы Нюрбургринга, обычно используемого для испытаний, находилась в отличном состоянии. Поэтому каждый год в это время и до весны объект закрывается. Затем, с приходом весны, трасса оживает под звуки рева моторов.
Состояние трассы видно с высоты птичьего полета — покрытие дороги полностью снято. Почти половина «Зеленого ада» сейчас разобрана. Дождь, снег, холод и высокоскоростное истирание шин быстро изнашивают поверхность, требующую регулярного обновления. В данном случае, на обновление участка будет выделено 3 млн евро, входящих в общий инвестиционный план по благоустройству на сумму 11 млн евро.