Нюрбургринг временно закрыт для ремонта

Бренды всё чаще используют преимущества линий и уникальных характеристик Нюрбургринга, идеально подходящих для тестирования динамических характеристик новых автомобилей и особенностей самых спортивных моделей на рынке. Трасса стала центром испытаний, через который проходит множество моделей, которые ведут борьбу за установление рекордов времени, пишет SPEEDME.RU.

Важно, чтобы поверхность 20,8-километрового северного участка трассы Нюрбургринга, обычно используемого для испытаний, находилась в отличном состоянии. Поэтому каждый год в это время и до весны объект закрывается. Затем, с приходом весны, трасса оживает под звуки рева моторов.