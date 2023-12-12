Россияне пожаловались на некачественные документы от ГИБДД

Свидетельства о регистрации автомобилей, выдающиеся подразделениями ГИБДД в последние месяцы, отличаются низким качеством и теряют опрятный вид через неделю после выдачи. Об этом сообщает Quto со ссылкой на нескольких автовладельцев, недавно поставивших свои машины на учет.

На свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) после заполнения в ГИБДД наносится ламинирующая пленка, которая не отличается стойкостью и отслаивается от бумажной основы практически сразу после выдачи документа. В результате свидетельство может быстро прийти в негодность. При этом самостоятельно заламинировать документ нельзя, потому что на пленку нанесены защитные элементы. Пожаловавшиеся на расслаивающиеся СТС автовладельцы смогли решить проблему, только повторно обратившись в РЭО. Они попросили инспектора повторно пропустить документ через ламинатор.