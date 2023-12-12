Renault решила продать большую часть своих акций Nissan

Renault продаст акции Nissan на 765 миллионов евро
Французская сторона избавится от активов на сумму до 765 миллиардов евро, которые выкупит Nissan. Как пишет Reuters, это станет первым этапом запланированной сделки в рамках рестуктуризации, призванной уравнять роли партнеров в альянсе, в который, помимо Nissan и Renault, входит Mitsubishi. В результате доля Renault должна опуститься с нынешних 43,3 процента до 15.
Renault передала 28,4-пакет акций во французский траст, чтобы затем постепенно продавать их Nissan. Уже первый этап продажи, по подсчетам французов, выльется в убыток 1,5 миллиарда евро, который впоследствии может быть скорректирован. На фоне этого акции Renault подешевели на 0,3 процента на торгах во вторник.
В начале 2023 года Renault и Nissan договорились о реструктуризации, которая должна сбалансировать доли партнеров в альянсе. В последние годы между ними росло напряжение из-за неравноправия: японская компания владеет только 15 процентами акций Renault без права голоса, в то время как у французов их почти втрое больше. Mitsubishi же играет роль сателлита Nissan.
Летом появилась конкретика: согласно договоренности, помимо покупки акций, Nissan инвестирует в новое электромобильное подразделение Renault — Ampere. Позже оно будет выделено в отдельную компанию. Также партнеры договорились вместе работать над твердотельными батареями, программными платформами и ассистирующими системами.
Ampere должна стать ответом Renault на экспансию дешевых китайских электрокаров. До конца десятилетия новая компания представит шесть «батарейных» машин, включая недорогой городской автомобиль, который появится через два года.