"Москвич" вошел в топ-10 лидеров авторынка России

Автомобили возрожденного бренда "Москвич" поступили в массовую продажу только весной, но они уже продаются лучше популярных моделей Hyundai, которые сейчас поставляются в нашу страну по параллельному импорту. Более того, "Москвич" наступает на пятки марке Kia и имеет все шансы в ближайшее время обойти и ее.

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По итогам ноября россияне приобрели более 1,9 тыс. автомобилей "Москвич", сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. В результате отечественная марка впервые вошла в топ-10 лидеров авторынка России, заняв девятое место и обогнав, в частности, китайский Jetour, а также Toyota и Hyundai, которые поставляются по параллельному импорту. Стоит отметить, что "Москвич" уже практически догнал Kia, чей результат в ноябре составил 2 тыс. машин, а ведь она многие годы была лидером среди иномарок в нашей стране.

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Напомним, автомобили "Москвич" поступили в массовую продажу в марте 2023 года. Компактный кроссовер "Москвич 3" в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей, без учета спецпреложений. Электрический кроссовер "Москвич 3e" предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, в октябре у дилеров появился новый лифтбек "Москвич 6", который доступен по цене от 2 млн 626 тыс. рублей. Очевидно, расширение модельного ряда сыграло не последнюю роль в ноябрьских результатах "Москвича".

Как отмечает директор бренда "Авилон Москвич" Александр Савельев, к основным преимуществам всего модельного ряда "Москвич", в частности, можно отнести конкурентную цену за счет различных программ поддержки, возможность выбора двигателей и трансмиссий для разных моделей, которые постоянно имеются в наличии у дилеров во всем разнообразии комплектаций, а также присутствие электромобиля "Москвич 3е", как представителя наиболее перспективной ниши развития автомобилестроения на ближайшие годы.

"Кроме того, "Москвич" принимает участие в программах государственной поддержки при покупке авто определенными категориями граждан, и с учетом расширения модельного ряда в ближайшее время может укрепить свои позиции на российском рынке. Плюс его продажи могут простимулировать государственные заказчики - "Москвич", как и ряд других брендов, претендует на ниши автопарков госсектора ушедших европейских, японских и корейских автоконцернов", - комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Что касается дальнейшего развития модельной линейки "Москвич", в первой половине 2024 года планируется начало серийного производства среднеразмерного кроссовера "Москвич 5", а ближе к концу следующего года будет представлен кроссовер D-класса под названием "Москвич 8".

"В связи с выходом новых моделей "Москвич" заявит себя как конкурентоспособный продукт еще в двух сегментах автомобильного рынка. "Москвич 5" как представитель самого быстрорастущего класса у покупателей - среднеразмерные кроссоверы, также будет пользоваться устойчивым спросом, несмотря на широкий спектр конкурирующих моделей. В любом случае локомотивом продаж по-прежнему останется модель "Москвич 3", в связи с хорошим выбором трансмиссий и комплектаций, а главное - приемлемой стоимостью", - говорит Александр Савельев.