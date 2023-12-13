На бывшем заводе Nokian Tyres в Ленобласти начался выпуск шин Ikon Tyres

«Летние шины, которые поступят в розничную продажу весной 2024 года, будут первыми шинами, на которых нанесен бренд Ikon Tyres — премиальные шины Ikon Autograph и шины средне-ценового сегмента Ikon Nordman. Теперь все шины премиального и средне-ценового сегментов, выпускаемые на заводе компании во Всеволожске (Ленинградская область), будут производиться под брендом Ikon Tyres — как летние, так и зимние», — говорится в сообщении.