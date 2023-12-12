В Волгограде нашли в продаже лимузины Lincoln и Ford по цене старой Lada Granta

В Волгограде на одной из онлайн-площадок выставили на продажу два лимузина по стоимости сильно потрепанной Lada Granta. Обычно такие автомобили используются для свадеб и праздничных мероприятий. Так, в Дзержинском районе на продажу выставили Lincoln Town Car с пробегом более 300 000 километров.

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Машина была выпущена в 2000-м году. Под капотом лимузина установлен бензиновый двигатель рабочим объемом 4,6 литра мощностью 233 лошадиные силы, который работает в паре с автоматической коробкой передач. В объявлении указано, что лимузин выпущен на заводе, а не был распилен. Машина на полном ходу, а владелец продает ее из-за ненадобности. Стоимость лимузина составляет всего 295 000 рублей.