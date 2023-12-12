В Волгограде нашли в продаже лимузины Lincoln и Ford по цене старой Lada Granta
В Волгограде на одной из онлайн-площадок выставили на продажу два лимузина по стоимости сильно потрепанной Lada Granta. Обычно такие автомобили используются для свадеб и праздничных мероприятий. Так, в Дзержинском районе на продажу выставили Lincoln Town Car с пробегом более 300 000 километров.
Машина была выпущена в 2000-м году. Под капотом лимузина установлен бензиновый двигатель рабочим объемом 4,6 литра мощностью 233 лошадиные силы, который работает в паре с автоматической коробкой передач. В объявлении указано, что лимузин выпущен на заводе, а не был распилен. Машина на полном ходу, а владелец продает ее из-за ненадобности. Стоимость лимузина составляет всего 295 000 рублей.
Также в продаже есть лимузин на базе внедорожника Ford Excursion 2004 года выпуска. У машины дубликат ПТС вместо оригинала. Под капотом установлен двигатель рабочим объемом 6,7 литра и мощностью 314 лошадиных сил. В автомобиле 16 посадочных мест и привезен он был из США. Машина ездила преимущественно в южной части России, московских зим не видела. Стоимость лимузина Ford составляет 650 000 рублей.