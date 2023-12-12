Фильм «Большая гонка. Лянча против Ауди» расскажет о противостоянии двух легендарных раллийных команд

«Большая гонка. Лянча против Ауди» (Race for Glory: Audi vs. Lancia) – совместная британско-итальянская лента, рассказывающая об эпическом противостоянии команд Audi и Lancia во время Чемпионат мира по ралли 1983 года.

Команды Martini Racing Lancia и Audi Sport финишировали тогда с разницей всего в 2 очка, и это было по-настоящему ожесточенное и опасное сражение, а автомобили Audi Quattro A1 и Lancia 037 стали раллийными легендами.

Главные роли у Race for Glory: Audi vs. Lancia выполнили Даниэль Брюль (руководитель спортивной программы Audi Роланд Гумперт) и Риккардо Скамарчио (Чезаре Фиорио, руководитель команды Lancia). Режиссером фильма стал итальянец Стефано Мордини.

Похоже нас ждет раллийная версия «Форд против Феррари» (Ford против Ferrari) с привкусом фильма «Гонка» (Rush), в котором, кстати, тот же Даниэль Брюль сыграл легендарного Ники Лауду.