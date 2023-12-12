Стало известно, откуда в Россию повезут Skoda Octavia

Skoda Auto расширяет сотрудничество с компанией Allur в Казахстане. Мартин Ян, член правления Skoda Auto по продажам и маркетингу, подписал соглашение о будущей структуре сотрудничества вместе с представителями стратегического партнера в Астане.

Помимо продаж и производства, компании договорились тесно взаимодействовать в сфере технического обучения кадров.

Соглашение включает на первом этапе местную крупноузловую сборку (SKD), а также технико-экономическое обоснование производства автомобилей на основе полностью разобранных комплектов (мелкоузловую сборку, CKD), которое может начаться после 2025 года.

Локальное производство моделей Octavia, Kamiq, Karoq и Kodiaq из полуразборных комплектов (SKD) стартует уже в первом квартале 2024 года.