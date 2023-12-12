Автоюрист рассказал что делать, если авто повредили при эвакуации

— Дано: автомобиль был поставлен на парковку в разрешенном месте. Однако через две часа парковку там запретили в связи с проведением митинга. Орган муниципальной власти принял решение об эвакуации автомобиля. Но при попытке погрузить автомобиль, буксировочный крюк оторвался, зацепив бампер и другие части машины.



Город платить за ущерб отказался, сославшись, что автомобиль ранее был поврежден в ДТП и в конструкцию были внесены изменения – крюк не заводской. Владелец автомобиля подал в суд.



При рассмотрении было установлено, что изменения конструкции не являются основанием к отказу в возмещении вреда, нанесенного автомобилю, который был поврежден. Более того, на машинах данной модели передний крюк не предусмотрен совсем.



В итоге суд удовлетворил исковые требования водителя в полном объеме.



При ущербе, причинном эвакуацией, не важно, по каким основаниям она была произведена, ущерб в любом случае подлежит возмещению.