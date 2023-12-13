Cпрос на снегоходы с пробегом вырос на 67% c начала зимы

В начале зимнего сезона 2023 эксперты Авито Авто проанализировали рынок снегоходов на платформе. Согласно результатам исследования за ноябрь, спрос на новые снегоходы на Авито Авто вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%. Сезонный скачок спроса заметен и относительно октября 2023 года: в ноябре покупкой этого зимнего транспорта (нового и с пробегом) на платформе интересовались на 44% и 67% активнее соответственно. По данным Авито Авто, Московская область лидирует среди регионов РФ по спросу на снегоходы с пробегом (6,7% от общефедерального спроса), а Ленинградская область – на новые модели (8,3%) в ноябре 2023 года.

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Динамика предложения и лидеры-производители за год на новые снегоходы и с пробегом

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Предложение на снегоходы с пробегом за последний год выросло на 74%, а предложение новых снегоходов увеличилось на 219%, причем в основном за счет снегоходов российского производства.

Среди лидеров стран-производителей снегоходов с пробегом по предложению в этом году – Россия, Канада и США. В списке же производителей новых снегоходов – Россия, Китай и Япония.

Самые востребованные классы снегоходов

В ноябре этого года по сравнению с октябрем произошел сезонный рост спроса по всем категориям снегоходов: наибольший прирост среди детских снегоходов в сегменте с пробегом (+162%) и +92% на новые модели.

Самой востребованной категорией как среди моделей с пробегом, так и среди новых снегоходов остаются утилитарные (они занимают более половины от общего спроса на все классы снегоходы). Средняя стоимость утилитарного снегохода с пробегом за год снизилась на 16% и составила 354 800 рублей, а стоимость нового выросла на 20% до 349 800 рублей.

На втором месте среди моделей с пробегом спортивный снегоход (с 16% рынка и средней стоимостью в 700 000 рублей) и замыкает тройку лидеров мотобуксировщик (с 14% рынка и средней стоимостью в 91 700 рублей).

Класс (модель с пробегом)Доля от общего спроса на снегоходы с пробегомСредняя стоимость (руб.)Утилитарные56%354 800Спортивный или горный16%700 000Мотобуксировщик14%91 700

Среди новых снегоходов на втором месте по популярности мотобуксировщик (33% рынка и средняя стоимость 124 600 рублей) и на третьем месте детский снегоход (с 5% от рынка и средней стоимостью в 56 700 рублей).

Класс (новые)Доля от общего спроса на новые снегоходы Средняя стоимость (руб.)Утилитарные55%349 800Мотобуксировщик33%124 600Детский снегоход5%56 700Самые популярные бренды новых снегоходов и с пробегом

Самым востребованным брендом снегохода с пробегом по стране продолжает оставаться BRP. За год его стоимость выросла на 44% и составила 1 265 000 рублей. На втором месте — снегоходы компании Русская механика RM, средняя стоимость — 350 000 рублей (без изменений к прошлому году). На третьем — японская компания Yamaha со средней стоимостью в 800 000 рублей (+16% к прошлому году).

В топе брендов новых снегоходов список лидеров отличается. На первом месте компания Русская механика RM, спрос на продукцию которой стабильно растет (на 83% по сравнению с 2022 годом). За год средняя стоимость такого снегохода выросла на 4,1% и составила 546 500 рублей. На втором месте – снегоходы компании Stels, чья средняя стоимость составляла 586 600 рублей. На третьем месте компания IKUDZO со средней стоимостью 179 800 рублей (+13% к прошлому году).

БрендТипДоля от общефедерального спроса Средняя стоимость (руб.)BRPС пробегом22%1 265 000Русская механика RMС пробегом18%350 000YamahaС пробегом11%800 000Русская Механика RMНовые16%546 500StelsНовые8%586 600IKUDZOНовые8%179 800Топ-10 регионов России с наиболее активным спросом на снегоходы

Больше всего желающих приобрести снегоходы с пробегом в этом году оказалось в Московской области, на регион приходится 7% от общефедерального спроса. На втором месте Пермский край с 6% от общего спроса. Третье место занимает Республика Татарстан – 5%.

В топ-3 российских региона по приросту спроса на новые модели снегоходов попали следующие субъекты: Ленинградская область (8%), Московская область (7,6%) и Новосибирская область (7%).