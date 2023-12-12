Nissan представил хетчбэк Note с поворотным пассажирским сиденьем

Nissan представил в Японии обновленный хетчбэк Note 2024 модельного года, автомобиль получил поворотное кресло для пассажира. Об этом сообщает Motor1. Автомобиль получил новую решетку радиатора с горизонтальными планками, окрашенными в цвет кузова, а колесные диски получили колпаки с традиционными японскими геометрическими узорами. Самой интересной особенностью обновленного Note стало кресло переднего пассажира, которое разворачивается к внешней стороне кузова для облегчения посадки и высадки. Также кресло снабжено встроенной подставкой для ног. Автомобиль снабжен последовательным гибридным приводом, в котором бензиновый мотор 1.2 приводит генератор, служащий для подзарядки тяговой батареи. Колеса приводятся посредством электромотора. В Японии обновленный Note 2024 модельного года предлагается по цене от 2,3 млн иен (₽1,4 млн).