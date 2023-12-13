Ecolines и Lux Express запустят автобусные рейсы между РФ и Финляндией

В материале указано, что решение было принято в связи с открытием международного автомобильного пункта пропуска "Ваалимаа". При этом, как сказал Волков, с 14 декабря автобусы компании начнут перевозить пассажиров между Санкт-Петербургом и финской столицей. "Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 6:45 (совпадает с мск — "Газета.Ru"), первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург — 14 декабря в 14:30 (совпадает с мск — "Газета.Ru")", — уточнил источник агентства.

Он добавил, что с 15 декабря компания планирует запустить по два автобусных рейса в каждом направлении. Более того, к 20-м числам Ecolines рассчитывает ежедневно выполнять по три рейса. В то же время компания Lux Express анонсировала поэтапное возобновление перевозки пассажиров между РФ и Финляндией с 13 декабря. Как подчеркнули в пресс-службе российского представительства компании, запустить сразу все автобусные рейсы не представляется возможным. На этом фоне организация планирует постепенно восстановить транспортное сообщение, анализируя спрос и свои возможности. Согласно информации агентства, первый автобус Lux Express отправился из финской столицы в Санкт-Петербург 13 декабря в 21:30 мск. При этом в обратном направлении первый автобус компании выехал в 23:30 мск.