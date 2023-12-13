Украденный пикап вернулся с письмом с извинениями и игрушками для сына владельца

На какие только уловки не идут автоугонщики ради своей добычи, но бывают случаи что и среди них есть люди с совестью. Такая ситуация случилось в небольшом городке в Новой Зеландии. Владелец пикапа испытал шок, когда не увидел свою машину на парковке. Ещё большее удивление случилось, когда он увидел свою машину через пару дней на том же парковочном месте, где ее оставлял.

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Молодой человек вечером после работы заехал в магазин закупить продуктов. После того, как он завел свою машину вспомнил, что забыл небольшой пакет на кассе. Оставив авто заведенным и на ручнике, мужчина зашел в магазин, а после того, как вышел, его уже не было на месте. По результатам съемок камеры наружного наблюдения выяснилось, что этого небольшого промежутка времени автоугонщику было достаточно для похищения транспортного средства.

Спустя четыре дня молодой человек снова зашел в магазин за продуктами и был шокирован, увидев свой пикап в идеальном состоянии на парковке возле магазина. Как сказал мужчина, это было то самое парковочное поле, где он его оставил. Он подошел к окну и увидел в салоне записку, где было написано: «Я возвращаю твой пикап в целости и сохранности. Извини, что взял погонять твою машину. Я был немного пьян тогда, но мне нужно было попасть домой».

Как сказал владелец машины, на крыше автомобиля была закреплена палатка, автоугонщик снял ее и переложил на заднее сиденье. Так же в багажнике лежало несколько мягких игрушек и записка, в которой было сказано, что это для ребенка хозяина машины. Как потом пояснил молодой человек, он очень рад, что с авто все хорошо. По сути, вор мог оставить транспортное средство себе, но не стал трогать даже палатку, а вернул всё, принеся извинения и оставив пару подарков.