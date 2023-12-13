Mazda планирует выпустить до восьми новых электромобилей в ближайшие годы

В японской компании пояснили, что в реализации проектов поможет Toyota: речь идёт, в частности, об использовании совместно разработанного программного обеспечения.

© Колеса.ру

Компания Mazda представила свой обновлённый среднесрочный план развития ещё в ноябре 2022 года. Тогда стало ясно, что японский производитель намерен ускорить электрификацию модельного ряда, хотя конкретного количества электромобилей и гибридов, которые компания собирается выпустить в ближайшие годы, указано не было. В стратегии отмечается, что целевая доля «электричек» в структуре продаж к 2030 году должна варьироваться в диапазоне от 25 до 40% (в предыдущей версии показатель ограничивался 25%).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, к 2050 году Mazda планирует стать полностью углерод-нейтральной компанией, при этом все её заводы должны стать углерод-нейтральными уже в 2035 году. В 2022-м предполагалось, что массовый выход электромобилей японского бренда на мировой рынок по плану начнётся после 2028 года. Теперь стало известно, что марка намерена выпустить семь-восемь новых «зелёных» моделей, причём появиться они должны к началу следующего десятилетия.

О планах марки по выпуску до восьми электромобилей к 2030-му сообщает Automotive News со ссылкой на главу Mazda Масахиро Моро. Стоит отметить, что по сравнению с рядом других автопроизводителей планы Мазды можно назвать «скромными». В компании пояснили, что актуальная стратегия обусловлена «неопределённостью спроса на электромобили». Напомним, с последствиями недостаточно высокого спроса на электромобили уже столкнулся концерн Volkswagen, которому ранее пришлось отправить заводы в простой.

Сообщается, что разработка и продажа будущих электромобилей Mazda будет осуществляться с помощью нового подразделения e-Mazda. Ещё в агентстве отметили, что в основу новинок ляжет некая новая модульная платформа, подробностей об этой «тележке» пока нет.

Предполагается, что первый электромобиль бренда появится в продаже где-то во временном промежутке между 2025-2027 годами. По информации Automotive News, «зелёную» линейку Mazda откроют кроссоверы, у которых будут как версии с единственным электродвигателем, так и с двухмоторной силовой установкой. Не исключено, что среди анонсированных семи-восьми новинок будет и полностью электрическая новая Mazda 6.

По словам Масахиро Моро, изначально электромобили начнут выпускать на заводе компании в Хофу (Япония), однако позже (вероятно, с 2028 года) их выпуск могут наладить в США. Ожидается, что партнёром Mazda в рамках проекта по разработке электромобилей станет Toyota: речь идёт, в частности, об использовании совместно разработанного программного обеспечения.