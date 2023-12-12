Названа дата запуска производства на бывшем заводе Volvo в Калуге

В Калуге 14 декабря снова начнет работу крупная промышленная площадка. АО «Автомобильное моторное общество» намеревается запустить линию по производству грузовиков, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что завод концерна Volvo в Калуге был заложен в 2007 году и заработал в 2009. Площадка до 2022 года выпускала тяжелые грузовики Volvo, а также Renault.

Группа «Промышленные инвестиции», в которую входит АМО, закрыла сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ 23 ноября 2023 года.

По данным агентства, точных данных о том, какие именно транспортные средства будет выпускать калужский завод, пока нет.