Почему BMW решил отказаться от мощного электрокара BMW iM3

Электрический BMW iM3 с мощным электромотором может появиться на рынке. Недавно в компании прокомментировали такое решение.

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Недавно производитель BMW зарегистрировал новый товарный знак - iM3. Поклонники марки предположили, что на рынке может появиться высокопроизводительный электрокар.

Летом текущего года в подразделении BMW M сообщили, что M3 и M4 следующего поколения могут стать полностью электрическими. Однако тогда ставилось одно условие - по техническим параметрам они должны обходить нынешние модели. В таком случае производитель может столкнуться с проблемой - использование тяжелых аккумуляторных батарей негативно сказывается на управляемости транспорта.

Высока вероятность, что в следующем поколении производитель будет использовать новую архитектуру Neue Klasse, разработкой которой занимался BMW.

BMW M3 и BMW iM3 будут существовать на рынке параллельно какое-то время. Автомобили, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, будут предлагаться в странах, где еще нет жестких ограничений по уровню выброса. В некоторых регионах такие модели могут продаваться вместе.

Появление у BMW M батарейной версии не указывает на уход основной модели с рынка. В дальнейшем линейка подразделения может пополниться новым автомобилем - iM4. По предварительным данным, мощность силовой установки нового спорткара будет выражена 4-значным числом.