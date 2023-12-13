Собраны прощальные версии наших любимых автомобилей

Нельзя просто так взять и отправить в отставку популярный автомобиль. Производители нередко устраивают пышные проводы легендарным машинам, а в исключительных случаях яркого прощания удостаиваются отдельные модификации. Например, таким образом фирмы расстаются с культовыми силовыми агрегатами: в наше время этот процесс набирает небывалые обороты из-за тотального перехода на электрическую тягу. Например, только за несколько последних месяцев автомобильные компании представили прощальные издания мощных седанов, купе и родстеров, а также брутального пикапа и компактного универсала.