АвтоВАЗ запатентовал передний бампер новой Lada Iskra в фирменном икс-стиле

Компания АвтоВАЗ запатентовала детали экстерьера новой модели Lada Iskra. Охранные документы на переднюю бамперную группу, включая решетку радиаторв, были сегодня запатентованы. Предположительно, бампера и решетки радиатора будут изготавливаться на китайских пресс-формах.

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Как стало известно ранее, Производство Пластмассовых Изделий ВАЗа получил пресс-формы для модели Iskra, которые были изготовлены,так называемыми восточными партнерами. На АвтоВАЗе будут самостоятельно изготавливать бамперы, панели приборов, дверные карты, а также другие пластиковые компоненты, необходимые для производства Lada Iskra.

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В рамках выставки «Россия» глава АвтоВАЗа Максим Соколов уточнил сроки запуска в серийное производство новой модели Lada Iskra. По словам Соколова, выпуск автомобилей на заводе в Тольятти начнется в самом начале 2025 года. Ранее ожидалось, что производство новинки начнется в конце 2024 года, но теперь сроки перенесли.