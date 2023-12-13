В Россию приехал электрический кроссовер Chery eQ7. Что мы о нем знаем

Один из частников привез в Россию электрический кроссовер Chery eQ7. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 990 000 рублей.

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В объявлении говорится, что утилизационный сбор включен в стоимость, а сама машина находится в Москве.

Chery eQ7 имеет длину 4675 мм, ширину 1910 мм и высоту 1660 мм. Размер колесной базы равен 2830 мм. То есть по межступичному расстоянию модель обогнала даже новый флагманский Tiggo 9, при этом уступив по замерам "от бампера до бампера" 145 мм.

Кроссовер оснащается единственным электромотором отдачей 211 лошадиных сил и тяговым аккумулятором емкостью 67 киловатт-часов. На полном заряде кроссовер проезжает до 512 километров по тому же циклу CLTC.

В салоне центральный тоннель освобожден от кнопок и рычажков (за управление трансмиссией отвечает правый подрулевой переключатель) и занят площадками для беспроводной зарядки гаджетов. На центральной консоли нет физических кнопок климат-контроля (на их месте заглушка), а руль - с сенсорными кнопками и вращающимися барабанчиками на спицах.