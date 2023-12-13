В Россию привезли партию кроссоверов Venucia V-Online от Nissan и Dongfeng

Первая партия кроссоверов Venucia V-Online поступила в дилерские центры компании Ixen Motors. Доступны машины в максимальной комплектации Flagship Pro с разными цветами кузова.

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Venucia V-Online - это компактный кроссовер, по размерам сравнимый с Volkswagen Tiguan. Его точные габариты составляют 4562 х 1917 х 1625 мм при колёсной базе 2700 мм. В движение его приводит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. В паре с мотором сочетается 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. До 100 км/ч Venucia V-Online разгоняется за 8,8 секунды.

Кроссовер производят на заводе Zhengzhou Nissan на территории Китая. С помощью марки Venucia компания Nissan возвращается на рынок России.

V-Online пришли в Россию в четырёх цветах кузова: сером, белом, красном и чёрном. Первая партия кроссоверов Venucia V-Online приехала в Россию в комплектации Elite. Это - второе исполнение кроссовера, рекомендованная цена которого составляет 3 390 000 рублей. Такая версия этого SUV отличается широким диапазоном функционального оснащения, достаточным для удовлетворения клиентов с самыми высокими стандартами.

Пресс-служба Ixen Motors

Модель оснащается колёсными дисками R18 и шинами 235/60. Салон выполнен в классическом и стильном чёрном цвете. На центральную консоль установлен единый кластер из двух мониторов диагональю 24 дюйма. Спортивное рулевое колесо Venucia V-Online регулируется в четырёх направлениях.

За комфорт пассажиров салона отвечает эффективная климатическая установка. Сиденье водителя регулируется в 6 направлениях при помощи электроприводов. Переднему пассажиру доступна регулировка в 4 направлениях.