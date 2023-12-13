Анонсирован запуск работы бывшего автозавода «ПСМА Рус» в Калуге

Он заявил, что ему удалось провести рабочую встречу с представителями компании «Автомобильные технологии» — индустриальным партнером ПСМА. По словам губернатора, стороны обсудили детали запуска производства, который состоится в ближайшее время, и перспективы развития завода.

Ранее эксперты, опрошенные «Российской газетой», заявили, что ожидать снижения на новые автомобили в России в 2024 году не стоит, машины продолжат дорожать. Они отметили, что на стоимость новых машин в России будут влиять курсы валют, общая доступность, а также экономическая и геополитическая ситуации. При этом участники рынка прогнозируют резкое снижение присутствия на рынке серых дилеров и частных продавцов, так как покупка машины у них сопряжена с большим числом рисков.