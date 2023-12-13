Анонсирован запуск работы бывшего автозавода «ПСМА Рус» в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал скорый перезапуск производства на калужском заводе ООО «ПСМА Рус». Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале.
Он заявил, что ему удалось провести рабочую встречу с представителями компании «Автомобильные технологии» — индустриальным партнером ПСМА. По словам губернатора, стороны обсудили детали запуска производства, который состоится в ближайшее время, и перспективы развития завода.
Предприятие находится в простое с прошлого года. Среди моделей, которые производились на заводе ООО «ПСМА Рус», — легковые машины Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.
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