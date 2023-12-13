Страховщики рассказали, сколько автомобилей в России покупают на заёмные средства

Приобретение личного автомобиля в России часто связано с серьезными финансовыми затратами: большинство граждан (54%) использует все свои накопления для этой цели. Также значительная часть населения (20%) пользуются услугой банковского кредита для осуществления своей мечты. За последний год отмечено увеличение доли клиентов, воспользовавшихся автокредитованием: на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Существенные траты вынуждают респондентов относиться к своей покупке бережно и аккуратно.

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Почти каждый второй заемщик (40%) признался, что уделяет особое внимание уходу за своим транспортным средством, стремясь сохранить его в наилучшем состоянии. Эти результаты получены в рамках опроса, проведенного Группой Ренессанс страхование и сервиса Автокод. Анализ данных также подчеркивает, что финансовые обязательства не только формируют ответственное отношение к приобретенному автомобилю, но и мотивируют владельцев активно заботиться о своем транспортном средстве в повседневной эксплуатации.

Аккуратное владение и экономия

Большинство из них (81%) выделяют аккуратное вождение как ключевой фактор для продления срока службы автомобиля, 66% регулярно проводят техническое обслуживание, что способствует долговечности и эффективной работе механизмов. Среди других способов бережного отношения называют каско, дорогостоящий бензин и оригинальные запчасти.

При этом автокладельцы стараются экономить на аксессуарах и предметах для тюнинга (70%), детейлинге (48%) и антикоррозийном составе. Также 38% пытаются экономить на излишне частых посещениях сервиса, предпочитая самостоятельно выполнять небольшие работы и технические операции.

Интересно отметить, что большинство респондентов (60%) беспокоятся о состоянии своего автомобиля, приобретенного с использованием заемных средств. Около четверти из них (23%) переживают постоянно, размышляя о возможных негативных сценариях или чрезвычайных ситуациях. Таким образом, владение автомобилем, купленным в кредит, может стать источником повышенного стресса и тревоги для значительной части водителей.