Первая модель возрождаемой марки Lancia свалилась в канал

В прессу попали фотографии Lancia Ypsilon четвёртого поколения совершенно без камуфляжа. Причём во французской газете L'Est Républicain даже не подозревали, что это новейшая модель, которая ещё не представлена публике. Ведь снимки опубликовали в разделе происшествий: на них зафиксирована работа спасателей, которые вытаскивают утопленный хэтчбек из канала Рона-Рейн!

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Ежедневная региональная газета L'Est Républicain опубликовала заметку в разделе криминальных новостей. Текст был скуп на подробности: 12 декабря в 7:30 утра в городе Монбельяр пожарных вызвали на происшествие — звонивший сообщил, что в канале Рона-Рейн близ улицы дю-Пор лежит полузатопленный автомобиль белого цвета. Прибывшие на место водолазы не обнаружили погибших или пострадавших, и вскоре машину извлекли при помощи эвакуатора с мощным краном-манипулятором. Полиция открыла расследование, предположив, что машина была угнана.

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На проходную новость обратили внимание журналисты автомобильного сайта Le Nouvel Automobiliste. Место происшествия находится всего в трёх километрах от завода концерна Stellantis в Сошо, и они быстро поняли, что перед ними новейшая модель итальянской марки Lancia!

Lionel Vadam / L'Est Républicain

Lionel Vadam / L'Est Républicain

Что было не так уж трудно, поскольку её логотип в виде скруглённого треугольника красовался на задних стойках машины. Они пришли к выводу, что на фото хэтчбек Lancia Ypsilon четвёртого поколения. Технически это близнец хэтчбеков Peugeot 208 и Opel Corsa, в основе которых лежит платформа CMP.

Новая модель будет представлена в июне 2024 года. Она станет крупнее Ипсилона третьего поколения — её длина превысит 4 метра, будет предложен единственный кузов: хэтчбек с пятью дверями. Уже известно, что Lancia будет оснащаться бензиновым двигателем 1.2 с 48-вольтовым гибридным «довеском» (мощностью 100 или 136 лошадиных сил) либо полностью электрической силовой установкой (136 или 156 лошадиных сил). В 2025 году должна появиться спортивная модификация HF c расширенным на четыре сантиметра кузовом.

Lionel Vadam / L'Est Républicain

По фотографиям машины понятно, что внешность Lancia Ypsilon выполнена в дизайн-языке концепт-кара Lancia Pu+Ra HPE: у неё тоже во всю ширину передка пущена «бровь» ходовых огней с установленной ниже головной оптикой, тоже задняя оптика с кругляшами стоп-сигналов и вписанными в них трёхконечными звёздами, а поясная линия вздымается вверх у задней стойки. Есть и заметные различия — например, большие круглые фары вместо «кристаллов», составленных из нескольких многоугольников.

Удалось немного разглядеть и салон; помогли нам и официальные тизеры, и шпионские фотографии, опубликованные несколько дней назад. По ним понятно, что серийная машины получит традиционный круглый руль (а не сплющенный овал, как на концепте) и щиток приборов в обычном месте (а не в ступице руля). Обычным будет и дисплей мультимедиа-системы по центру панели. А вот круглый «столик» на центральном тоннеле должен сохраниться.

По словам руководителя бренда Луки Наполитано, производство машины развернут на заводе концерна Stellantis в испанской Сарагосе (он принадлежал фирме Opel, приобретённой группой PSA в 2017 году). Сейчас там выпускают кроссоверы Opel Crossland и хэтчбеки Opel Corsa F, но оснастка для производства Лянчи уже смонтирована.