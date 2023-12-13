Genesis представил рестайлинг моделей GV80 и GV80 Coupe

В Южной Корее представили рестайлинг моделей GV80 и GV80 Coupe
На автошоу в Лос-Анджелесе в этом году были представлены новые версии моделей GV80 и GV80 Coupe 2025 от автопроизводителя, теперь они дебютировали на внутреннем рынке.
Обновленные модели, характеризующиеся «спортивной элегантностью», оборудованы новой решеткой радиатора и разделенными фарами с технологией микролинз. Дизайн включает спортивный передний бампер и 20-дюймовые легкосплавные диски, напоминающие пропеллеры. Задняя часть также претерпела изменения с новым бампером и интегрированными выхлопными патрубками. Новые GV80 и GV80 Coupe теперь доступны в 10 цветах кузова, включая новый оттенок Brooklyn Brown.
Genesis также представил обновленный G80 Sport с уникальным передним бампером и агрессивными воздухозаборниками. Задняя часть имеет V-образные выхлопные патрубки.
По информации Центральной Службы Новостей, интерьер автомобилей также претерпел значительные изменения. G80 теперь оснащен 27-дюймовым OLED-дисплеем, объединяющим панель приборов и мультимедийную систему, что повлекло за собой обновление передней панели, появление нового переключателя и пересмотренной центральной консоли.
Что касается моторной линейки, производитель не уточнил, будут ли обновлены двигатели для GV80 и GV80 Coupe 2025, или останутся прежние 2,5- и 3,5-литровые версии с максимальной мощностью 375 л.с. В линейке представлен также электрический вариант с запасом хода 282 мили (454 км).