Genesis представил рестайлинг моделей GV80 и GV80 Coupe

На автошоу в Лос-Анджелесе в этом году были представлены новые версии моделей GV80 и GV80 Coupe 2025 от автопроизводителя, теперь они дебютировали на внутреннем рынке.

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Обновленные модели, характеризующиеся «спортивной элегантностью», оборудованы новой решеткой радиатора и разделенными фарами с технологией микролинз. Дизайн включает спортивный передний бампер и 20-дюймовые легкосплавные диски, напоминающие пропеллеры. Задняя часть также претерпела изменения с новым бампером и интегрированными выхлопными патрубками. Новые GV80 и GV80 Coupe теперь доступны в 10 цветах кузова, включая новый оттенок Brooklyn Brown.

Genesis также представил обновленный G80 Sport с уникальным передним бампером и агрессивными воздухозаборниками. Задняя часть имеет V-образные выхлопные патрубки.

По информации Центральной Службы Новостей, интерьер автомобилей также претерпел значительные изменения. G80 теперь оснащен 27-дюймовым OLED-дисплеем, объединяющим панель приборов и мультимедийную систему, что повлекло за собой обновление передней панели, появление нового переключателя и пересмотренной центральной консоли.