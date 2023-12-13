Автомобилистам рассказали о риске сломать коробку передач во время снегопада

Попытка выехать с заваленной снегом парковки может обернуться для автовладельца дорогостоящим ремонтом коробки передач или заменой сцепления. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман. По его словам, к такому приводит повышенная нагрузка на агрегаты в зимнее время.

«Люди, которые живут за городом, пытаясь выбраться из снежного плена, могут спалить сцепление у механической коробки передач или фрикционы автоматической. В результате, в последнем случае, машина может двигаться только на одной передаче в так называемом аварийном режиме. Во время переключения происходят ощутимые удары», — сказал автоэксперт.

По словам Гомана, проблемы со сцеплением и коробкой передач случаются и с городскими жителями. Это происходит, когда плохо чистят дворы и стоянки. Чтобы выехать с парковки, автовладельцам приходится буксовать, стартовать враскачку. По сути, выжимать из машины все. Здесь тоже довольно легко перестараться и получить трансмиссионные проблемы, за которые придется отдать немалую сумму в автосервисе.