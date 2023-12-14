Дептранс Москвы предупреждает о возможных пробках до 9 баллов

«По прогнозам синоптиков, весь день будет идти снег. Вечером возможны локальные затруднения в центральной части города, на ТТК и МКАД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером пробки в городе могут достигнуть 9 баллов, поэтому в ведомстве рекомендуют отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что циклон «Ваня» (Vanja) придет в Москву к концу рабочей недели, из-за него высота сугробов в столице может вырасти до полуметра. Циклон несет в себе большие запасы влаги. Из-за этого в пятницу, 15 декабря, ожидается облачная, ветреная и снежная погода, возможна сильная метель. Синоптик добавил, что в этот день в столице может выпасть треть от месячной нормы осадков.