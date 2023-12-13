Ram отзовет десятки тысяч автомобилей

Ram объявляет отзыв 142 150 пикапов из-за возникновения неприятной проблемы: при повороте налево или направо может активироваться дальний свет. Неисправный модуль в рулевой колонке является источником этой проблемы, пишет SPEEDME.RU.

Большинство затронутых автомобилей — это пикапы HD модельных лет 2023 и 2024. Под отзыв попадают 73 739 экземпляров Ram 2500, 25 799 Ram 3500 и 142 единицы Ram 3500, а также в общей сложности 13 433 грузовика Ram 4500/5500.