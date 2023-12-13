Land Rover представила тизер нового электрического Range Rover Electric

Автопроизводитель заявляет, что Range Rover Electric будет самым тихим и роскошным внедорожником из всех, когда-либо созданных ими, и уже началось предварительное бронирование этой модели.

По информации Центральной Службы Новостей, Land Rover начал работу над своим полностью электрическим внедорожником в виртуальной среде, а затем перешел к глобальному тестированию физических прототипов, от холодной Швеции до жарких песков Дубая. Эксперты компании тщательно изучают работоспособность электродвигателя, аккумулятора, шасси, а также тестируют автомобиль на устойчивость к тепловым нагрузкам.

В компании утверждают, что Range Rover Electric будет сопоставим по производительности с флагманским Range Rover V8, обладая продвинутой технологией буксировки и легендарной проходимостью, превосходящей другие роскошные электрические внедорожники.

Модель основана на модульной продольной архитектуре Jaguar Land Rover, будет разработана и произведена в Великобритании вместе с текущими гибридными моделями. Аккумуляторы и электродвигатели будут производиться в Вулверхэмптоне. Range Rover Electric получит передовую 800-вольтовую систему с быстрой зарядкой, возможностью преодоления водных препятствий и поддержкой обновлений ПО.