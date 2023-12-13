Появились новые фотографии Renault Captur в рестайлинге

На днях в Сети появились патентные изображения обновлённого французского кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность оценить все особенности внешнего вида грядущей новинки.

Компактный европейский кроссовер Captur, построенный на базе хэтчбека Clio, был впервые представлен в 2013 году на Женевском автосалоне. Стоит отметить, что для российского рынка (и для других развивающихся рынков) в 2016 году была сделана модель Kaptur. Внешне он практически аналогичен европейскому паркетнику, однако технически это совсем другая машина, построенная на платформе В0. Сегодня на конвейере второе поколение Captur, его премьера состоялась в 2019 году. Подходит время для планового рестайлинга, и у нас в распоряжении уже есть патентные изображения обновлённого автомобиля. Каким он будет?

Все основные изменения внешнего вида сосредоточатся спереди: кроссовер получит полностью новое «лицо», сделанное в актуальном угловатом стиле компании (похожее получил новый электрический кроссовер Scenic, представленный в сентябре этого года). У рестайлингового Captur новые фары, объединённые контрастной горизонтальной вставкой, многочисленные отверстия разного размера и узкая прорезь в переднем бампере. Капот также изменится и станет практически плоским, а вот крылья — единственный элемент передней части, который не изменится. Рестайлинг не затронет и боковины, что же касается задней части, то здесь можно обратить внимание разве что на немного изменённую пластиковую накладку в нижней части заднего бампера. Также можно ожидать появление новых логотипов компании.

Renault Captur второй генерации сделан на плфтформе CMF-B. Пока нет достоверной информации об изменениях в моторной гамме, нынешний же кроссовер на европейском рынке доступен исключительно с бензиновыми двигателями: базовая модель имеет «турботройку» 1.0 TCe (90 л.с.), также есть мягкий гибрид с турбированным 4-цилиндровым 1.3 TCe (140 или 160 л.с.) и подзаряжаемый HEV с атмосферным 1.6 (совокупная отдача – 145 л.с.). Кроме того, есть вариант с газовым мотором 1.0. Все версии оснащены передним приводом.