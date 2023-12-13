GM и Komatsu работают над новым экологически чистым карьерным самосвалом

General Motors , американский производитель автомобилей, и японская компания Komatsu сотрудничают над созданием карьерного самосвала, работающего на водороде. Эта новая модель будет базироваться на серии 930E от Komatsu, которые в настоящее время оснащены дизель-электрической трансмиссией с мощностью до 3500 лошадиных сил.

Хотя подробности проекта пока не раскрыты полностью, известно, что основное внимание в рамках партнерства уделяется разработке водородного топливного модуля для самосвала. Планы предусматривают тестирование первого прототипа в середине текущего десятилетия на территории исследовательского центра в Аризоне. Упомянуто также, что самосвал будет оборудован энергоблоками Hydrotec от GM с мощностью более 2 мегаватт.

General Motors выразила мнение, что водородные топливные элементы идеально подойдут для замены дизельных двигателей в таких машинах, так как они легкие и могут быстро заряжаться. Производитель подчеркнул, что подобные грузовики обычно эксплуатируются только на одной шахте на протяжении всей их службы, следовательно, организация водородной инфраструктуры для них не должна представлять серьезных проблем. Чарли Фриз из GM отметил, что карьерные самосвалы являются одними из самых больших и мощных средств транспорта в индустрии, и водородные топливные элементы будут способствовать их эффективной работе без вреда для окружающей среды. Это также соответствует целям Komatsu по снижению выбросов на 50% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2050 году, сообщает Центральная Служба Новостей.