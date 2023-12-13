Представлен обновленный Genesis G80

Следом за кроссовером GV80 он получил светодиодные фары Two-Line с технологией микролинз и широкоформатный дисплей на органических светодиодах, который объединил «приборку» и экран мультимедиа. Покупателям седан предложат в обычной версии и в варианте Sports Package. Последний отличается пластикой бамперов, а также рулем D-образной формы. Данных о гамме двигателей пока нет.

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Визуально опознать рестайлинговый Genesis G80 можно по решетке радиатора с двойной сеткой, новым 20-дюймовым колесам и фарам с технологией микролинз. У седана с пакетом Sports Package обновки такие же, отличаются только бамперы. На выбор покупателя G80 предложат десять цветов кузова, в том числе новый коричневый колер Bruclean Brown. Ну а самое интересное их будет ждать внутри.

Genesis

По аналогии с GV80, седан лишился отдельно стоящего экрана мультимедиа: теперь «приборка» и центральный дисплей объединены в широкоформатный кластер диагональю 27 дюймов. Поменялся дизайн блока управления климат-контролем, а на центральной консоли появились новые поворотные переключатели трансмиссии и мультимедийной системы. Иначе выглядит даже руль, причем у G80 Sports Package он D-образной формы.

Genesis

О технической начинке в Genesis пока не говорят. Нынешний G80 оснащается «турбочетвёркой» 2.5 T-GDI (304 л.с., 422 Нм) либо V6 3.5 T-GDI (380 л.с., 530 Нм). Оба двигателя сочетаются с восьмидиапазонным автоматом, задним либо полным приводом. У обновленного GV80 набор агрегатов такой же. А вот у GV80 Coupe ещё есть «шестерка» G6DV с 48-вольтовым электрическим нагнетателем e-S/C, которая выдает 415 лошадиных сил и 549 Нм крутящего момента.

Genesis