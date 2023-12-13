Honda сняла с производства компактную электрическую модель Honda E

Японская компания Honda объявила на своём официальном сайте о прекращении производства модели Honda E в январе 2024 года. Этот уникальный и технологически продвинутый компактный автомобиль продержался на рынке всего три года с момента своего дебюта в 2020 году. Модель была доступна лишь на нескольких рынках и имела пятидверную хэтчбек конструкцию. Её аккумулятор на 35,5 кВт*ч обеспечивал запас хода в 220 км, что меньше, чем у Fiat 500e. Honda E предлагалась в вариантах с мощностью 134 и 151 лошадиных сил, и обладала задним приводом, разгоняясь до 100 км/ч за 8 секунд. Её небольшой аккумулятор мог заряжаться всего за 30 минут.