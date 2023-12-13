В России появился хардкорный Toyota Sequoia от Arctic Trucks

Toyota Sequoia AT37 — новый проект российского подразделения исландской фирмы Arctic Trucks. За основу взяли японский внедорожник в гибридной модификации, который официально на российском рынке не продавался, и подготовили его к хардкорному бездорожью и «приключениям в условиях сурового климата». Sequoia увеличили дорожный просвет, установили расширители колесных арок и колеса с 37-дюймовыми шинами.

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Arctic Trucks выбрали версию Sequoia TRD Pro с гибридной силовой установкой i-Force Max TwinTurbo V6, в состав которой входят 389-сильный бензиновый двигатель объемом 3,4 литра и электромотор на 49 сил. Суммарно они развивают 437 лошадиных сил. Коробка передач — десятидиапазонный автомат. У обычного внедорожника в таком исполнении 18-дюймовые диски и 231-миллиметровый клиренс, а у подготовленного — 17-дюймовые, дорожный же просвет составляет 256 миллиметров. Увеличили и угол съезда, он равен 30 градусам вместо прежних 26.

Алина Милехина / Arctic Trucks

Алина Милехина / Arctic Trucks

Алина Милехина / Arctic Trucks

Алина Милехина / Arctic Trucks

Алина Милехина / Arctic Trucks

Алина Милехина / Arctic Trucks

Алина Милехина / Arctic Trucks

Алина Милехина / Arctic Trucks

Алина Милехина / Arctic Trucks

Всего для Sequoia AT37 разработали 70 уникальных компонентов. Изменения по части шасси включают лифт передней и задней подвески, а кузова — модифицированные передние кронштейны крепления к раме, крепления задних амортизаторов и интеркулера, расширенные колесные арки, передние и задние подкрылки и брызговики. На то, что это не обычная Toyota Sequoia, указывают наклейки Arctic Trucks. Фирма предлагает и дополнительное оборудование, например комплект для лебедки, шноркель, защиту двигателя и другое.