Обозначены сроки начала российского производства систем ESP
Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак анонсировал запуск в декабре серийного производства отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе «Итэлмы» в Костроме, передает ТАСС.
Он напомнил о том, что на данном предприятии уже стартовал выпуск ABS.
Ранее технический директор «Итэлмы» Андрей Бутнев заявил в кулуарах международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans о планах компании в декабре начать серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей на заводе в Костроме. Тогда же он уточнил, что фирма «выходит на сертификацию».
Бутнев отмечал, что в первом полугодии 2024 года планируется установка систем на автомобили АвтоВАЗа.
Ранее компания «АвтоВАЗ» представила новый силовой агрегат, который состоит из 16-клапанного двигателя объемом 1.8 литра (122 л.с.) и вариатора. Уточнялось, что двигатель появится на Lada Vesta. Сборка первых Lada Vesta с силовым агрегатом 1.8 Evo началась во втором квартале 2023 года.