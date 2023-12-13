Обозначены сроки начала российского производства систем ESP

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак анонсировал запуск в декабре серийного производства отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе «Итэлмы» в Костроме, передает ТАСС.

Он напомнил о том, что на данном предприятии уже стартовал выпуск ABS.

Ранее технический директор «Итэлмы» Андрей Бутнев заявил в кулуарах международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans о планах компании в декабре начать серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей на заводе в Костроме. Тогда же он уточнил, что фирма «выходит на сертификацию».

Бутнев отмечал, что в первом полугодии 2024 года планируется установка систем на автомобили АвтоВАЗа.