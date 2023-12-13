Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Число угонов в России по итогам 2023 года увеличилось почти на 15%, а самым востребованными автомобилями у преступников стали Hyundai Santa Fe и Kia K5. Об этом говорится в исследовании Страхового Дома ВСК.
Аналитики отметили, что самый заметный рост угонов был зафиксирован в Москве – почти в три раза больше по сравнению с 2022 годом. И в целом, на столичный регион в этом году пришлось порядка 51% угонов. На втором месте казалась Самарская область – 7% от общего количества краж автомобилей.
«Наиболее угоняемыми моделями по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe (13%), Kia K5 (11% угонов), Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8%)», – отмечается в исследовании.
Также у преступников, наряду с корейскими машинами, стала пользоваться спросом и продукция отечественного автопрома. В список наиболее угоняемых машин вошла Lada Granta (7%).
Также в антирейтинге 2023 года оказались автомбили брендов Mitsubishi (4%), Chery (вкл. суббренд Exeed) (4%) и КАМАЗ (4%). А вот к Renault угонщики, наоборот, потеряли интерес.
При этом чаще всего от действий преступников страдали женщины.
Ранее руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов рассказал, что летом автомобили чаще всего угоняют, когда владельцы оставляют их у водоема, а сами уходят на отдых. Также еще одним частым способом автоугона летом является кража ключей у женщин-водителей. Эксперт объяснил ее тем, что зачастую женщины-водители надевают летом платья без карманов, а ключи от автомобиля оставляют в сумках. При этом украсть сумку гораздо проще, чем достать ключи из кармана одежды.