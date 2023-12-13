Страховщики назвали самые угоняемые автомобили

Число угонов в России по итогам 2023 года увеличилось почти на 15%, а самым востребованными автомобилями у преступников стали Hyundai Santa Fe и Kia K5. Об этом говорится в исследовании Страхового Дома ВСК.

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Аналитики отметили, что самый заметный рост угонов был зафиксирован в Москве – почти в три раза больше по сравнению с 2022 годом. И в целом, на столичный регион в этом году пришлось порядка 51% угонов. На втором месте казалась Самарская область – 7% от общего количества краж автомобилей.

«Наиболее угоняемыми моделями по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe (13%), Kia K5 (11% угонов), Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8%)», – отмечается в исследовании.

Также у преступников, наряду с корейскими машинами, стала пользоваться спросом и продукция отечественного автопрома. В список наиболее угоняемых машин вошла Lada Granta (7%).

Также в антирейтинге 2023 года оказались автомбили брендов Mitsubishi (4%), Chery (вкл. суббренд Exeed) (4%) и КАМАЗ (4%). А вот к Renault угонщики, наоборот, потеряли интерес.

При этом чаще всего от действий преступников страдали женщины.