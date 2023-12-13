Гибридный кроссовер Changan Shenlan S7 выставлен на продажу в России
В России выставили на продажу гибридные кроссоверы Changan Shenlan S7. Соответствующие объявления появились на Авто.ру.
Автомобили можно приобрести как под заказ из Китая, так и в ряде городов РФ. Стоимость машин, продающихся в России, составляет от 3,67 миллиона рублей.
Модель была представлена минувшей весной на автосалоне в Шанхае. На рынке есть и чистый электромобиль, и модель-гибрид. Вторая предполагает наличие бензинового мотора объемом 1.5 литра, который работает как генератор.
Мощность силовой установки — 238 л.с. Разогнаться до первой сотни можно за 7,7 секунды. На 32-киловаттной батарее без использования жидкого топлива Shenlan S7 проезжает до 160 километров.
Также на рынке продают версию, которая получила 19-киловаттный аккумулятор, обеспечивающий только 90 километров экологически чистого пробега. Запас хода гибридной версии составляет 1120 километров.
Ранее китайская марка Tank, которая входит в концерн Great Wall, озвучила стоимость и характеристики своего флагманского внедорожника Tank 700.
Этот автомобиль выдает 517 л.с. Вместе с тем это отдача гибридной силовой установки, которая состоит из встроенного в девятиступенчатый автомат электропривода и турбированного V6 объемом 3,0 л. и мощностью 360 л.с. Модель в КНР оценили в 700 тыс. юаней, или 8 млн 880 тыс. рублей.