Гибридный кроссовер Changan Shenlan S7 выставлен на продажу в России

В России выставили на продажу гибридные кроссоверы Changan Shenlan S7. Соответствующие объявления появились на Авто.ру.

© Wikipedia Commons

Автомобили можно приобрести как под заказ из Китая, так и в ряде городов РФ. Стоимость машин, продающихся в России, составляет от 3,67 миллиона рублей.

Модель была представлена минувшей весной на автосалоне в Шанхае. На рынке есть и чистый электромобиль, и модель-гибрид. Вторая предполагает наличие бензинового мотора объемом 1.5 литра, который работает как генератор.

Мощность силовой установки — 238 л.с. Разогнаться до первой сотни можно за 7,7 секунды. На 32-киловаттной батарее без использования жидкого топлива Shenlan S7 проезжает до 160 километров.

Также на рынке продают версию, которая получила 19-киловаттный аккумулятор, обеспечивающий только 90 километров экологически чистого пробега. Запас хода гибридной версии составляет 1120 километров.

Ранее китайская марка Tank, которая входит в концерн Great Wall, озвучила стоимость и характеристики своего флагманского внедорожника Tank 700.