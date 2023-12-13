Хэтчбек, прототип которого недавно выловили из реки недалеко от завода Stellantis, будет выполнен в стилистике концепта Pu+Ra HPE, со «световой решеткой» и крупной надписью LANCIA на капоте. Официальная премьера модели намечена на февраль 2024 года.

Новый Lancia Ypsilon уже успели показать на тизерах, утопить и снова частично рассекретить. На этот раз итальянская марка опубликовала изображение экстерьера грядущего хэтчбека, на котором можно увидеть переднюю часть кузова. Здесь всё, как завещала скульптура Pu+Ra Zero и концепт Pu+Ra HPE. Три световых луча образуют историческую решетку радиатора calice, или чашу. Надпись LANCIA выполнена из сатинированной «нержавейки» и для контраста расположена на глянцевом черном фоне.

Одним из главных элементов салона нового Ypsilon станет так называемый tavolino, что в переводе с итальянского означает «столик». Полукруглая площадка символизирует домашний уют и появилась благодаря сотрудничеству с мебельной фабрикой Cassina. Отделанный кожей tavolino, как на фотографиях, достанется лимитированной Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Хэтчбек выпустят в количестве 1906 штук (год основания Lancia) и предложат только с электрической силовой установкой.