Lancia раскрыла дизайн нового Ypsilon
Хэтчбек, прототип которого недавно выловили из реки недалеко от завода Stellantis, будет выполнен в стилистике концепта Pu+Ra HPE, со «световой решеткой» и крупной надписью LANCIA на капоте. Официальная премьера модели намечена на февраль 2024 года.
Новый Lancia Ypsilon уже успели показать на тизерах, утопить и снова частично рассекретить. На этот раз итальянская марка опубликовала изображение экстерьера грядущего хэтчбека, на котором можно увидеть переднюю часть кузова. Здесь всё, как завещала скульптура Pu+Ra Zero и концепт Pu+Ra HPE. Три световых луча образуют историческую решетку радиатора calice, или чашу. Надпись LANCIA выполнена из сатинированной «нержавейки» и для контраста расположена на глянцевом черном фоне.
Одним из главных элементов салона нового Ypsilon станет так называемый tavolino, что в переводе с итальянского означает «столик». Полукруглая площадка символизирует домашний уют и появилась благодаря сотрудничеству с мебельной фабрикой Cassina. Отделанный кожей tavolino, как на фотографиях, достанется лимитированной Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Хэтчбек выпустят в количестве 1906 штук (год основания Lancia) и предложат только с электрической силовой установкой.
Известно, что «четвертый» Ypsilon окажется крупнее предшественника и переберется на общую с Peugeot 208 и Opel Corsa платформу. Помимо электрической версии, будут модификации с бензиновым двигателем 1.2 мощностью 100 либо 136 лошадиных сил. В 2025 году у «Ипсилона» появится спортивная версия HF c расширенным на четыре сантиметра кузовом. Следом за ней, в 2026-м, марка выпустит флагманскую модель — электрический фастбек Gamma на платформе STLA Medium (с 2021 года Lancia входит в концерн Stellantis). А в 2028 году в модельный ряд марки вернется имя Delta.