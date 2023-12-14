Электрический суперкар YangWang U9 будет иметь невероятную мощность в 1288 л.с., но будет весить почти 2,5 тонны

Компания BYD опубликовала технические подробности электрического суперкара YangWang U9. Известно, что новинка будет 4966 мм в длину, 2029 мм в ширину и 1295 мм в высоту. Колесная база в 2900 мм позволила разместить в ее пределах большую батарею на 100 кВт ч для лучшего баланса веса.

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Электромобиль приводится в движение четырьмя электродвигателями мощностью 322 л.с. каждый. Спортивное купе при этом весит 2475 кг, что гораздо больше, чем аналогичный по характеристикам суперкар с двигателем внутреннего сгорания, и примерно на 175 кг больше, чем Rimac Nevera.

В BYD говорят, что YangWang U9 может разгоняться с места до 100 км/ч всего за 2 секунды и развивать максимальную скорость в 300 км/ч. Компания также утверждает, что электромобиль может проехать до 700 км на одном заряде батареи.

Пожалуй, наиболее интригующей особенностью U9 есть его специальная система подвески. BYD называет это Disus-X. Она обеспечивает комплексное управление вертикальным, боковым и продольным движением посредством системы контроля амортизации кузова, интеллектуальной гидравлической системы управления кузовом и интеллектуальной системы управления пневмоподвеской.

Благодаря Disus-X, BYD U9 может ездить на трёх колёсах и даже подпрыгивать, полностью отрывая все четыре колеса от поверхности.