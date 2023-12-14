Новый Citroen Berlingo будет продаваться в Европе только в виде электромобиля

Citroen представил новый Berlingo, который будет продаваться в Европе исключительно в виде электромобиля под названием e-Berlingo.

© Carakoom

Дизайн нового Berlingo отличается от модели текущего поколения. Несмотря на сохранение узнаваемости, передняя часть претерпела значительные изменения: появился новый бампер, обновленная решетка радиатора и обновленные фары с характерной трехсегментной светодиодной подсветкой.

Видео дня

На решётке центральное место занимает новый овальный значок с двумя шевронами, а модели с пакетом Advanced Comfort XTR оснащены защитной пластиной с окраской под алюминий.

Citroen применил несколько более сдержанный подход к дизайну задней части, хотя вертикальные светодиодные задние фонари выглядят очень неплохо. Новый Berlingo будет доступен в пяти цветах кузова: Kiana Blue, Sirkka Green, Kaolin White, Perla Nera Black и Steel Grey. Также доступны багажники на крышу, а также варианты с 16- и 17-дюймовыми колесами.

Существенные изменения произошли в салоне. Одним из ключевых изменений являются новые передние сиденья Advanced Comfort. Во втором ряду три отдельных сиденья, а вариант Berlingo XL добавляет два дополнительных сиденья в третьем ряду. Нововведением также является окно двери багажника, которое теперь можно открыть отдельно.

Список технологических опций включает новейший 10-дюймовый информационно-развлекательный дисплей My Citroen Play с поддержкой беспроводной связи Apple CarPlay и Android Auto, 10-дюймовую цифровую приборная панель, беспроводное зарядное устройство для смартфона и не менее 18 систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go.

Электрический e-Berlingo оснащается аккумуляторной 50-киловаттной батареей LFP, которая приводит в движение электродвигатель мощностью 136 л.с. (100 кВт). Фургончик сможет проезжать до 320 км в смешанном цикле WLTP, что на 20% лучше, чем у старой модели.

В стандартную комплектацию входит бортовое зарядное устройство мощностью 7,4 кВт, однако в качестве опции можно установить трехфазное зарядное устройство мощностью 11 кВт. Зарядка от 0 до 80% с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока мощностью 100 кВт занимает 30 минут, полная зарядка — 7,5 часа с помощью домашнего зарядного устройства мощностью 7,4 кВт или 5 часов с помощью домашнего зарядного устройства мощностью 11 кВт.