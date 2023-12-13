Tesla Cybertruck 2024 получит пуленепробиваемый корпус

На заводе Tesla Gigafactory, в штате Техас, на днях было проведено мероприятие, где был представлен пикап Tesla Cybertruck в базовой комплектации. Прямая трансляция проводилась в популярной социальной сети.

Генеральный директор компании Илон Маск в самом начале мероприятия сказал, что представляет публике автомобиль, который, по мнению экспертов, невозможно было выпустить. Маск с гордостью заявил, что это один из лучших продуктов компании, который указывает на то, каким будет будущее. После чего он добавил, что Cybertruck получился лучше, чем пикап и спорткар вместе взятые.

Видео дня

У Cybertruck остался характерный для него корпус из нержавеющей стали и установлены сверхпрочные стекла. Если на выставке в 2019 году, после броска металлического шара Францем фон Хольцхаузеном, подобное стекло разбилось, то на этот раз для демонстрации прочности стекол главный дизайнер Tesla бросил в окно бейсбольный мяч, и стекла остались целы. В доказательство прочности автомобиля публике было показано видео, где в Cybertruck очередью стреляют из легендарного Пистолета-пулемета Томпсона.

Заявленная буксировочная способность автомобиля составляет 5 тонн, а багажный отсек имеет габариты 1.8 метра в длину и 1.2 метра в ширину. При открытой дверце багажника можно спокойно уложить листы фанеры габаритами 2.4 на 1.2 метра, причем дверца послужит продолжением багажного отдела и на нее ничего не придется подкладывать.

Заявленная масса трехмоторного Cybertruck 3100 кг., так же у автомобиля встроена адаптивная пневматическая подвеска с максимальным просветом примерно в 44 см. Представленный Cybertruck был оборудован вездеходными шинами, но еще не известно, будут ли они входить в стандартную комплектацию.

По словам Илона Маска, автомобиль будет снабжаться системой поворота передних и задних колес, а самой быстрой версии потребуется всего 2.6 секунд для разгона до сотни. Полноприводная модель имеет 600 л.с. и разгоняется до сотни за 4 секунды, а запаса хода хватает на 550 км.