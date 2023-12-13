Миллионы Tesla отзывают из-за очередной проблемы

Компания согласовала акцию, затрагивающую более двух миллионов электрокаров. Тем самым она признала, что ее система Autopilot недостаточно защищена от неправильного использования. На дефект указала Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), которая уже много лет пристально следит за передовыми технологиями Tesla, вынуждая производителя проводить дополнительные проверки и отзывы.

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Под отзыв попали Tesla Model 3 2017-2023 годов выпуска, Model S 2012-2023 годов, Model X 2016-2023 годов и Model Y 2020-2023 годов, уточняет USA Today.

Производитель должен будет обновить систему автоматического рулевого управления Autosteer. Иногда водитель не готов вмешаться в управление, а также не может определить, работает ли система вообще. В этих случаях возрастает риск ДТП: то есть, система недостаточно защищена от возможных ошибок водителя, постановила NHTSA.

Масштабный отзыв стал результатом многолетнего расследования NHTSA, которая продолжит наблюдать за тем, как Tesla исправляет дефекты автопилота. Причем NHTSA не против автономных систем как таковых: регулятор отметил, что они могут повысить безопасность, но только при ответственном подходе.

«Сегодняшнее решение — пример улучшения автоматизированных систем за счет приоритизации безопасности», — заявили в NHTSA.

Каждая Tesla оснащается автопилотом по умолчанию. Глава компании Илон Маск уже несколько лет обещает представить полностью автономную систему, однако пока его самый продвинутый автопилот FSD требует, чтобы водитель следил за дорогой и держал руки на руле.