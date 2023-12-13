Evolute попал под американские санкции
Компанию «Моторинвест» включили в так называемый SDN List, поэтому все её активны на территории США, если такие имеются, будут заморожены. Кроме того, американским гражданам и организациям отныне запрещено вести с «Моторинвестом» какие-либо дела. А иностранцам, которые всё-таки решатся оказать помощь, грозят вторичные санкции.
Липецкая «Моторинвест» включена в санкционный лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN List) американского Управления по контролю над иностранными активами (OFAC). Все её активы в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям отныне запрещено вести с «Моторинвестом» какой-либо бизнес. Не стоит забывать и про вторичные санкции. Их могут применить к иностранным лицам и организациям, которые сознательно оказывают поддержку подсанкционным компаниям.
«Моторинвест» c конца прошлого года выпускает и продает автомобили под маркой Evolute. Фирма сотрудничает с китайской Dongfeng, а также является её официальным дистрибьютором. Расположенный в деревне Гребенкино Липецкой области завод может выпускать до 100 тысяч автомобилей ежегодно. В рамках специнвестконтракта в него планировали инвестировать 13 миллиардов рублей, а также создать почти две тысячи новых рабочих мест.
Сегодня линейка Evolute состоит из шести моделей: седана i-Pro, кроссоверов i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space и вэна i-Van. Гибрид i-Space, к примеру, был представлен всего несколько дней назад. В Китае этот вседорожник известен как Fengon Landian E5. Он оснащен бензиновым «атмосферником» 1.5, электромотором и батареей емкостью 17,5 киловатт-часа. На 100 километров i-Space расходует около 5,5 литра топлива, а с полным баком и заряженным аккумулятором проезжает до 1150 километров.