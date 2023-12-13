Evolute попал под американские санкции

Компанию «Моторинвест» включили в так называемый SDN List, поэтому все её активны на территории США, если такие имеются, будут заморожены. Кроме того, американским гражданам и организациям отныне запрещено вести с «Моторинвестом» какие-либо дела. А иностранцам, которые всё-таки решатся оказать помощь, грозят вторичные санкции.

© Мотор.ру

Липецкая «Моторинвест» включена в санкционный лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN List) американского Управления по контролю над иностранными активами (OFAC). Все её активы в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям отныне запрещено вести с «Моторинвестом» какой-либо бизнес. Не стоит забывать и про вторичные санкции. Их могут применить к иностранным лицам и организациям, которые сознательно оказывают поддержку подсанкционным компаниям.

«Моторинвест» c конца прошлого года выпускает и продает автомобили под маркой Evolute. Фирма сотрудничает с китайской Dongfeng, а также является её официальным дистрибьютором. Расположенный в деревне Гребенкино Липецкой области завод может выпускать до 100 тысяч автомобилей ежегодно. В рамках специнвестконтракта в него планировали инвестировать 13 миллиардов рублей, а также создать почти две тысячи новых рабочих мест.