В США отзовут автомобили Kia с неисправными подушками безопасности
Как сообщает издание SPEEDME.RU со ссылкой на Национальный институт безопасности дорожного движения США, корейский автопроизводитель столкнулся с неожиданной проблемой — самопроизвольным срабатыванием подушек безопасности в двух своих моделях. А неожиданная она потому, что произведены они были не фирмой Takata, а собственным подразделением Mobis.
НАБДД оценивает необходимость проверки 2300 автомобилей — 933 единиц Soul, произведенных с 5 по 28 апреля, и 1367 единиц Seltos, выпущенных с 3 апреля по 8 мая 2023 года. При этом ожидается, что примерно одному проценту из них потребуются полностью новые модули подушек безопасности.