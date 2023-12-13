В США отзовут автомобили Kia с неисправными подушками безопасности

Как сообщает издание SPEEDME.RU со ссылкой на Национальный институт безопасности дорожного движения США, корейский автопроизводитель столкнулся с неожиданной проблемой — самопроизвольным срабатыванием подушек безопасности в двух своих моделях. А неожиданная она потому, что произведены они были не фирмой Takata, а собственным подразделением Mobis.