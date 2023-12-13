В ноябре 2023 года мировые продажи электромобилей достигли нового рекорда

Существенное увеличение продаж этих категорий автомобилей было замечено в Северной Америке и Китае, что компенсировало умеренное снижение интереса в Европе. По информации от исследовательской фирмы Rho Motion, в ноябре 2023 года общее количество проданных аккумуляторных электромобилей и подключаемых гибридов достигло нового рекорда в размере 1,4 миллиона единиц, по сравнению с 1,1 миллионом единиц в ноябре 2022 года, пишет сайт Тарантас Ньюс.

В прошлом месяце аккумуляторные электромобили заняли 70% от общего числа продаж в этом сегменте, тогда как доля подключаемых гибридов составила 30%. В Китае наблюдался рост продаж BEV и PHEV на 25%, а в США и Канаде — на 43%. В то же время, в Европе продажи таких автомобилей снизились на 3% по сравнению с ноябрем прошлого года.