Компания BMW оснастит родстер Z4 M40i новой коробкой передач

С весны следующего года, BMW Z4 M40i будет предлагаться на рынках США и Европы с 6-ступенчатой механической коробкой передач, заменяя ранее единственно доступную 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, используемую с 2019 года. В то время как версия Z4 sDrive 30i по-прежнему будет предлагаться только с автоматической трансмиссией, пишет портал Тарантас Ньюс.

Вместо того чтобы использовать готовую ручную трансмиссию от Toyota Supra, инженеры BMW разработали свою уникальную рычажную систему с коротким рычагом переключения передач. По отзывам тех, кто уже испытал трехпедальный Z4, его механизм переключения передач предпочтительнее, чем аналогичный в BMW M2, хотя обе модели оснащены одной и той же механической коробкой передач ZF.