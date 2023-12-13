Toyota еще не решила судьбу электрического Hilux
Toyota прокомментировала возможное появление электрического Hilux. По словам главы подразделения легких коммерческих автомобилей Toyota Europe Эммануэля Бона, которые приводит Top Gear, вопрос, пойдет ли батарейный пикап в серию, пока остается открытым. С одной стороны, компания хочет присутствовать с электрической моделью во всех сегментах. С другой — есть некие нюансы, о которых Бон рассказывать отказался. Так или иначе, как минимум один Hilux EV уже существует, его показали в Таиланде и Австралии, где он собрал положительные отзывы.
Toyota уже электрифицировала Hilux: у пикапа есть «мягкогибридная» версия с четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2,8 литра и электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора. Такой автомобиль появится в Европе в середине 2024 года. Есть у модели и водородная модификация, правда, пока она существует в виде прототипа. Водородный пикап построили на заводе Toyota в Бернастоне в рамках проекта, финансируемого правительством Великобритании.
В статусе прототипа находится и полностью электрический Hilux. Его впервые показали ровно год назад в Таиланде под названием Hilux BEV Revo, и в разработке участвовали инженеры местного подразделения Toyota. В середине октября этого года прототип привезли в Австралию, чтобы его оценили местные клиенты марки — они остались довольны электрическим пикапом. Теперь прототип совершит путешествие обратно в Азию, где его подвергнут различным испытаниям. Стоит отметить, что информации о силовой установке Hilux BEV Revo до сих пор нет.
Однако и после серии тестов серийной модели могут не дать зеленый свет. Скорее всего, Toyota ограничится тем, что выпустит небольшую партию демонстрационных пикапов для корпоративного такси. Но если Hilux BEV Revo все же появится на рынках, то его основным конкурентом станет электрический Amarok.