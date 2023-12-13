На рынок готовится выйти самый дешевый Jeep Gladiator в мире

На протяжении нескольких лет поклонники этого бренда имеют возможность приобретать эксклюзивные модели для коллекционеров. В 2021 году компания Mattel Creations представила модели, такие как купе Mercedes-Benz 220 SE и пикап Chevrolet C10 1964 года. Серия Matchbox Collectors включала четыре модели в 2021 году и еще четыре в 2022 году. К 2023 году количество моделей выросло до девяти, и восьмь из них, за исключением выпущенного в 1962 году Plymouth Savoy, уже были распроданы.