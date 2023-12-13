На рынок готовится выйти самый дешевый Jeep Gladiator в мире
Концепцию Hot Wheels придумал Эллиот Хэндлер, разделявший недовольство тем, насколько медлительными бывали машинки из спичечных коробков. А первая коллекция HW Sweet Sixteen появилась уже через 15 лет после создания британской компании.
На протяжении нескольких лет поклонники этого бренда имеют возможность приобретать эксклюзивные модели для коллекционеров. В 2021 году компания Mattel Creations представила модели, такие как купе Mercedes-Benz 220 SE и пикап Chevrolet C10 1964 года. Серия Matchbox Collectors включала четыре модели в 2021 году и еще четыре в 2022 году. К 2023 году количество моделей выросло до девяти, и восьмь из них, за исключением выпущенного в 1962 году Plymouth Savoy, уже были распроданы.
Теперь Mattel Creations готовится представить десятую модель для коллекционеров машин масштаба 1/64 в 2023 году: Jeep Gladiator. Согласно информации SPEEDME.RU, новинка будет оснащена съемной оранжевой задней стойкой, открывающимся капотом и резиновыми шинами True Grip. Автомобиль поставляется с диорамой начального уровня, созданной в соответствии с изображением крошечной версии пустыни Мохаве. Выход модели запланирован на 14 декабря 2023 года, а ее стоимость составит 25 долларов (по текущему обменному курсу — 2,25 тыс. рублей).