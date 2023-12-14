Портал 74.ru нашел причины износа и поломок автомобиля при сильных морозах

При сильных морозах автомобиль сильнее изнашивается и часто ломается. Экстремально низкие температуры негативно сказываются на работе узлов и агрегатов автомобиля. На морозе машина испытывает большие нагрузки из-за чего могут возникнут поломки и различные неисправности.

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Как отмечают эксперты, при сильных морозах моторное масло становится более вязким, что приводит к сложностям с его прокачкой по каналам двигателя. Также необходимые детали не получают достаточное количество масла. Это сильно влияет на работу подшипников скольжения, они очень чувствительны к качеству и подаче масла.