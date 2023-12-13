Renault Group продала 211 млн акций Nissan

Nissan выкупил у Renault 211 млн собственных акций, заплатив 764 млн евро, и объявил, что аннулирует эти ценные бумаги (делистинг) уже 15 декабря.

В Renault сообщили, что продажа акций улучшило финансовое положение автомобильного сегмента компании. Чистая прибыль составила около 100 млн евро. Полученные деньги будут направлены на компенсацию инвестиционных проектов 2023-2024 годов.

Убыток Nissan в результате выкупа, согласно первоначальным прогнозам, должен был составить 1,5 млрд евро, однако сейчас заявлена меньшая цифра - 1 млрд евро, но и она не является окончательной, так как не подведены итоги прибыли за последний квартал 2023 года.